الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 14 مليونًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 214.099 إصابة جديدة، و2.439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14.255.535 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277.825 وفاة.