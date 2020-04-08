"العثيم" يشيد بالجهود الاستثنائية للمملكة في مواجهة جائحة "كورونا"

أكد أن إجراءاتها تكفل دعم القطاع الخاص

عبّر رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم، عن إشادته بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، من جهود مباركة لمكافحة فيروس كورونا، ومنع انتشاره على المستوين الداخلي والخارجي.

وثمن "العثيم" الحرص الشديد لحكومة خادم الحرمين أعزها الله على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة جائحة كورونا، واعتماد الميزانيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة، والتي وصلت إلى 15 مليار ريال، مشيراً في هذا الصدد للأمر السامي الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا.

ونوّه "العثيم" بما اتخذته الدولة أيدها الله في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي.

وأشار إلى المبادرات التي قدمتها الدولة والتي بلغت في إجمالها 130 مليار ريال، منها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص، والدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، فضلاً عن رصد أكثر من 9 مليارات ريال كتعويض للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين لمدة ثلاثة أشهر، يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون مواطن.

كما عبر "العثيم" عن إشادته بكل الجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ.

وأكد "العثيم" أن التزام المواطنين والمقيمين بما يصدر من تعليمات وإرشادات من الجهات المختصة سيسهم بعون الله في تعزيز جهود الدولة في محاصرة هذه الجائحة والقضاء عليها. واختتم حديثه بالقول: "ندعو الله أن يرفع الوباء ويكشف البلاء عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله.