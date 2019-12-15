"الأرصاد" تحدّث بيان التقلبات بصور الأقمار الصناعية .. الأمطار تتواصل بهذه المواقع

قالت: لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات جبال اللوز وعلقان في الليل والصباح الباكر

حدّثت الهيئة العامة للأرصاد، ظهر اليوم، تنبيهها السابق حول حالة التقلبات الجوية؛ موضحة أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار هطول الأمطار على وسط المملكة وشرقها، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة خلال المساء -بمشيئة الله تعالى- على شمال المملكة.

وأضافت: ولا يُستبعد تساقط #الثلوج الخفيفة على مرتفعات جبال اللوز وعلقان خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وكانت الحالة الماطرة الحالية قد واصلت تأثيرها في معظم مناطق المملكة، كما استمرت الهيئة العامة للأرصاد في تنبيهاتها؛ حيث أصدرت خلال الساعات الماضية 10 تنبيهات لحالات تغلب عليها الهطولات وتستمر لمساء الأحد.

وأمس كشفت هيئة الأرصاد، عن أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الإثنين تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر مثيرة لأتربة والغبار مع تساقط لزخات البَرَد.