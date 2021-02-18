تحت رحمة مقاول.. "بنى يزيد الليث" يناشدون إنهاء معاناتهم مع "بلدية غميقة"

حلم إيصال الأسفلت لا يتحقق.. هطول أمطار وانقطاع طرق والمياه تنقل بيوتهم

طالب عدد من سكان مركز بني يزيد شرقي الليث؛ المسؤولين في أمانة محافظة جدة، بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع بلدية غميقة حول إيصال الأسفلت لمنازلهم وتعنّت المقاول.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق": "لقد راجعنا قسم المشاريع في بلدية غميقة ولكن دون نتيجة سوى انتظار رحمة المقاول؛ فحالنا أصبحت بين الرجاء واليأس جراء مغادرة المقاول المتكررة للموقع؛ حيث مركز بني يزيد ومنذ استحداث بلدية غميقة لا يزال يعاني أشد المعاناة من عدم وجود مشاريع السفلتة.

وأضافوا: "أكثر ما يؤلمنا هو نقل المياه لبيوتنا، فضلاً عن انقطاع الطرق بعد هطول الأمطار وما نتحمله من تكاليف جراء فتح الطرق على حسابنا الخاص".

وقال أحد المتضررين: "كلفني المقاول بعمل توسعة وإزالة الحماية الحجرية وبعد أن قام بردم الطريق انسحب من الموقع ووعد بالعودة، ولم يعد حتى الآن".

وأشار الأهالي إلى أن معاناتهم أصبحت تحت رحمة يد المقاول يأتي متى ما شاء وينسحب متى ما شاء دون حسيب أو رقيب، وسط صمت رهيب من المسؤولين في بلدية غميقة الذين لم يحركوا ساكناً.