"الغامدي": أكثر من مليوني رأس من الأغنام دخلت مكة والمشاعر دون أي أمراض

كانت على متن 101 باخرة وبمشاركة 310 موظفين

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه تم سحب عينات دم من (2.240.729) رأسًا من الأغنام، منها (1.139.561) رأسًا خاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، مشيرًا إلى أنها كانت على متن 101 باخرة للفترة من 01-11-1440 إلى 10-12-1440، وذلك بأسرع وقت وبدقة عالية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح وعدم تأخير للبواخر.

وأضاف المهندس الغامدي أنه تم فسح أكثر من 18 ألف طن من الخضراوات، وأكثر من 51 ألف طن من الفواكه الطازجة عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن عدد العاملين المكلفين في موسم حج العام الحالي بلغ 310 من موظفي الوزارة وفرقها البيطرية خلال موسم الحج لفحص (2.240.729) رأسًا من المواشي وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، ودخلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون أي أمراض محجرية.

وأضاف أن الوزارة جندت مهندسيها الزراعيين في المحاجر للكشف عن الإرساليات النباتية والإرساليات الواردة مع الحجاج للحد من انتقال الآفات النباتية للمملكة، كما عملت فرق مكافحة نواقل الأمراض بمكافحة نواقل مرض حمى الضنك خارج النطاق العمراني في المشاعر المقدسة، وعرفة، ومزدلفة، علاوة على الرش الأرضي في أكثر من 245 مزرعة، و443 مرمى ومستنقعًا، و326 حظيرة حول العاصمة المقدسة، إضافة إلى الرش الجوي لمساحة قدرها 3250 هكتارًا.

وقدم "الغامدي" شكره للعاملين معه في الميدان لحج العام الحالي، معربًا عن شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج لنجاح موسم حج العام الحالي ولنائبه، ومثمنًا متابعة وزير البيئة والمياه والزراعة لأعمال الفرع لحج العام الحالي.

وأشار إلى أن الخطة المتفق عليها تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية عبر الحدود، والكشف على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة.