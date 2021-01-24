"تعليم الرياض" يحقق 5 أوسمة عالمية في برنامج "جلوب البيئي"

إنجاز كبير ضمن مشاركات بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2020م

أعلنت وكالة ناسا الفضائية، تحقيق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، خمسة أوسمة عالمية في برنامج جلوب البيئي للربع الرابع في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2020م.

وبارك مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي للمدارس الفائزة تحقيقها لهذا الإنجاز؛ مبينًا أن هذا الإنجاز مفخرة تُضاف إلى سجل الوطن الزاخر بالإنجازات، مقدمًا شكره للمدارس الفائزة.

وأضاف الوهيبي أن هذه الأوسمة محفزة للجميع للتميز والإنجاز لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

وحققت كل من ثانوية اليمامة وثانوية رواد الأمراء الأهلية للبنين، وثانوية عرقة الأولى وثانوية 116 وثانوية 143 للبنات، خمسة أوسمة في البرنامج ‏للربع الرابع في بروتوكول الغلاف الجوي لعام 2020م.

يُذكر أن برنامج جلوب برنامج دوليّ للبحث العلمي البيئي، وهو أيضًا برنامج تعليمي لعلم البيئة، ويتضمن إيجاد فريق بحثي على نطاق العالم بأسره، وهو فريق يتكون من طلبة ومعلمين بالتعاون مع علماء في مجال البيئة؛ في محاولة لتعلم المزيد عن كوكب الأرض من خلال جمع البيانات والمشاهدات التي يقوم بها الطالب؛ حيث يدخل ويستقبل طلاب جلوب بياناتهم وبيانات المدارس الأخرى في أنحاء العالم من خلال شبكة الإنترنت.

وتساعد القياسات التي يحصل عليها طلبة جلوب العلماء، المشاركين في برامج أبحاثهم البيئية، كما يستفيد الطلاب من بيانات طلاب المدارس الأخرى إضافة إلى بياناتهم في إجراء دراساتهم البيئية، ويعتبر برنامج جلوب منتدى للطلبة؛ حيث يمكنهم من الاتصال بأقرانهم حول العالم؛ مما يزيد من فهمهم البيئي إضافة إلى التعرف على الثقافات المختلفة.