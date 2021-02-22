"توري" يلتقي سفير خادم الحرمين لبحث التعاون على الصعيد الإعلامي

بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي لجمهورية كوت ديفوار سيدي يتوموكو توري في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المملكة وكوت ديفوار على الصعيد الإعلامي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.