وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة

أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث وإصلاح

أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تمثل عملاً تكاملياً وتشاركياً مع الجهات الحكومية.

وأضاف: نستهدف 6.4 تريليون ريال ناتجاً محلياً للسعودية بنهاية 2030، أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث أخرى وإصلاح بيئة تشريعية وتأسيس مؤسسات للرفع بالمستوى الاستثماري للمملكة.

وتابع : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة

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13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 01:13 PM

أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث وإصلاح

وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تمثل عملاً تكاملياً وتشاركياً مع الجهات الحكومية.

وأضاف: نستهدف 6.4 تريليون ريال ناتجاً محلياً للسعودية بنهاية 2030، أول 5 سنوات من رحلة 2030 كانت حافلة بإعداد تشريعات وتحديث أخرى وإصلاح بيئة تشريعية وتأسيس مؤسسات للرفع بالمستوى الاستثماري للمملكة.

وتابع : الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول الـ G20 والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة

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