أكثر من 118 ألف صوت للأمير خالد بن فهد في الجمعية العمومية لنادي النصر

البالغ عددهم 37 عضواً ذهبياً.. و"بغلف " حل ثانياً

أعلن نادي النصر قائمة الأعضاء الذهبيين الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية القادمة، والبالغ عددهم 37 عضواً.



وأظهرت القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية " الذهبيين" امتلاك الأمير خالد بن فهد أكثر من 118 ألف صوت، في رقم يعد الأعلى بين 37 عضواً ذهبياً.

ويملك الأمير خالد بن فهد 118850 صوتاً، ويأتي خلفه عبد العزيز بغلف بعدد أصوات بلغ 35170 صوتاً، وعبد اللطيف الشثري الذي يملك عدد أصوات بلغ 5750، ومحمد العمران 1100.

ويتواجد العضو الذهبي مسلي آل معمر وحيداً في سباق رئاسة نادي النصر، وذلك بعدما رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري، نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية.