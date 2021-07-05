كيف ساهمت "مصانع وتعدين" حائل في الاقتصاد المحلي للمملكة؟ تعرّف على الإجابة

ساهم القطاع الصناعي والتعديني بمنطقة حائل، بتنشيط الاقتصاد المحلي في المملكة، وذلك عبر 87 مصنعاً و72 رخصة تعدين بالمنطقة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زار منطقة حائل اليوم، وتفقد المصانع والمواقع التعدينية، والتقى أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد، وناقشا أولوية المنطقة للاستثمار الصناعي والتعديني.

وتحتوي منطقة حائل في قطاع الصناعة على 87 مصنعاً بحجم رأس المال المرخص منها سبعة مليارات ريال.

وبحسب نشاط تلك المصانع، سجلت مصانع المنتجات الغذائية أكثر عدداً تلتها مصانع المواد الكيميائية ومن ثم مصانع المطاط والبلاستيك.

وبحسب تصنيف تلك المصانع من حيث الحجم، تضم منطقة حائل 49 مصنعاً صغيراً, و31 مصنعاً متوسطاً وسبعة مصانع كبرى.

موّل الصندوق الصناعي 50 مصنعاً بقيمة تجاوزت 2.4 مليار ريال.

وفي قطاع التعدين، تم منح 72 مواطناً رخصاً تعدينية، ساهمت بخلق 16 مجمعاً تعدينياً معتمداً، وثلاث رخص لمجمعات الاحتياطي التعديني، ساهمت بخلق أربع محاجر مواد خام.

يشار بأن قطاع التعدين بمنطقة حائل ساهم باستثمار زاد على 1.6 مليار ريال، وسجل الرخام أعلى عدد الرخص، تلته الأحجار الكريمة، ثم الجرانيت، ومن ثم الفوسفات.

من جهته، دعمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ريادة الأعمال وتمكين الصناعة بحائل، مذكرتي تعاون مع مؤسسة صندوق برنامج العلياء لتطوير البنية الأساسية للتنمية المحلية في مناطق "العلياء"، وشركة عصر المحاكاة للابتكار السعودية، التي سُتسهم في دعم تطبيق تقنيات "الثورة الصناعية الرابعة" في منطقة حائل.

يذكر أن "العلياء" ستشرع بالعمل على تقديم مشاريع تنموية تسهم في إيجاد الوظائف، وتوفير دخل مالي مستدام، وتوطين الصناعات المختلفة بمنطقة حائل، وتقديم منتجات عالية الجودة تؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يتوافق مع جهود "مدن" للإسهام في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق "رؤية المملكة 2030".

