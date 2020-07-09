فتح باب القبول بجامعة بيشة للعام الجامعي 1442هــ.. الاثنين المقبل

في 47 تخصّصًا لمرحلة البكالوريوس و10 للدبلوم

اعتمد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، اليوم، خطة القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم (طلاب - وطالبات) للعام الجامعي 1441-1442هـ، التي ستبدأ الاثنين المقبل وحتى 27 ذي القعدة 1441هـ عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس، و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وبيّن الدكتور القرشي أن التخصصات المتاحة للتسجيل للعام المقبل تشمل البرامج المستحدثة التي تتكون من: بكالوريوس لغة عربية للطلاب في النماص، وبكالوريوس علوم الأغذية للطالبات في النماص، وبكالوريوس تصميم الأزياء للطالبات في بيشة والنماص، ودبلوم إدارة أعمال للطلاب في بلقرن، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم نظم معلومات للطلاب في النماص، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم هندسة التشييد والبناء للطلاب في بيشة، ودبلوم السجلات الصحية للطلاب والطالبات في بيشة، إضافة إلى التخصصات في مرحلة البكالوريوس: كلية الطب: طب وجراحة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية: تمريض عام، والمختبرات الطبية، والعلاج التنفسي (طلاب)، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات: علوم حاسب، ونظم معلومات، كلية العلوم: الرياضيات، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، كلية الاقتصاد المنزلي: علوم الأغذية (طالبات)، والتصميم الداخلي (طالبات)، وتصميم الأزياء (طالبات)، كلية الهندسة: هندسة مدنية (طلاب)، وهندسة ميكانيكية (طلاب)، وهندسة كهربائية (طلاب)، وهندسة صناعية (طلاب وطالبات)، كلية الأعمال: إدارة الأعمال، والمحاسبة، كلية الآداب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والجغرافيا (طالبات)، والتاريخ (طالبات)، كلية العلوم والآداب ببلقرن: علوم الحاسب، والرياضيات، والكيمياء (طالبات)، والفيزياء (طالبات)، واللغة العربية (طالبات)، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإسلامية، كلية العلوم والآداب بالنماص: الدراسات الإسلامية (طالبات)، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، وإدارة الأعمال، والرياضيات (طالبات)، ونظم المعلومات، والاقتصاد المنزلي (طالبات)، والفيزياء (طالبات)، والكيمياء (طالبات)، وتمريض عام (طالبات)، كلية العلوم والآداب بتثليث: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية (طالبات)، وإدارة الاعمال، والأحياء (طالبات)، ونظم المعلومات.



أما برامج الدبلوم المتاحة فهي في بيشة: نظم المعلومات، وإدارة الأعمال، وإدارة السجلات الصحية، وهندسة التشييد والبناء (طلاب)، وفي بلقرن: إدارة الأعمال، ونظم المعلومات (طالبات)، وفي تثليث: إدارة الأعمال (طالبات)، ونظم المعلومات (طالبات)، وفي النماص: إدارة الأعمال، ونظم المعلومات.