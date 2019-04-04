هطولات خفيفة تلطف أجواء العاصمة.. والأرصاد: تستمر للتاسعة

شملت عدة أحياء بمدينة الرياض وما زالت السماء ملبدة بالغيوم

تشهد العاصمة الرياض هطولات خفيفة متفرقة شملت عدة أحياء وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت قد توقعت الأرصاد في تنبيه متقدم للرياض، أن المنطقة ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في كل من: (الخرج، والرياض، والأفلاج، والقويعية) تشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت من الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى التاسعة مساء.