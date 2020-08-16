156 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض

خلال 52 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في منطقة الرياض 156 ألف مستفيد منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 52 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.