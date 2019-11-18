بصفقة قيمتها 14 مليار دولار.. "إيرباص" تسحب البساط من "بوينج"

تشمل 120 طائرة جرى التعاقد بها مع "العربية للطيران"

أبرمت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات صفقة مع شركة العربية للطيران الإماراتية، لبيع 120 طائرة إيه320، بقيمة 14 مليار دولار، موجهة ضربة إلى منافستها الأمريكية بوينج، بعد أكثر من عام من المحادثات بين شركة الطيران المنخفض التكلفة وعملاقي صناعة الطائرات، بحسب ما أعلنت "العربية للطيران" اليوم (الاثنين).

ووفقاً لـ"رويترز"، ستزيد الصفقة التي تم الإعلان عنها في معرض دبي الدولي للطيران الذي يقام مرة كل عامين، أسطول العربية للطيران التي مقرها الشارقة، من الطائرات الضيقة البدن، الذي يضم حالياً 55 طائرة، إلى أكثر من المثلين.

والصفقة واحدة من أكبر طلبيات الشراء للطائرات الضيقة البدن في المنطقة.

وذكرت "إيرباص" أنها تعمل دون كلل للوفاء بتعهداتها للعملاء، بعد أن كانت قد خفضت الشهر الماضي هدف تسليمات الطائرات التجارية للعام بأكمله بسبب أعطال في الإنتاج.

