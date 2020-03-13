رعب "كورونا" بأمريكا .. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجمعات كافة في نيويورك وماريلاند

بدءاً من اليوم الجمعة .. وإغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو؛ حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك سعياً للحد من انتشار الفيروس والإصابات الناجمة عنه.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو؛ قد أعلن عبر حسابه على "تويتر"، حظر أيّ تجمع يضم أكثر من 500 شخص، بما في ذلك عروض مسرح "برودواي"، في إجراءٍ جذري يهدف إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال الحاكم: "نأخذ إجراءات جذرية للحد من عدد الناس في بيئة معدية: لا تجمعات لأكثر من 500 شخص".

وأشار حاكم نيويورك إلى أن الحظر سيسري بدءاً من مساء الجمعة، باستثناء عروض برودواي، التي يسري فيها القرار بدءاً من مساء الخميس، وقبل ذلك بقليل.

كما أغلق متحف "متروبوليتان" أبوابه حتى إشعار آخر.

وكانت سلطات الولاية الصحية قد أكّدت 62 حالة إصابة بالفيروس حتى ظهر الخميس.

من ناحية أخرى، أعلن حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية لاري هوجان؛ إغلاق محطة ميناء بالتيمور للسفن السياحية.

وقال في مؤتمر صحفي: "إنه وقّع على أمر تنفيذي لإغلاق محطة ميناء بالتيمور -مؤقتاً- للتصدّي لانتشار فيروس كورونا بالمنطقة".

و أضاف "علينا توقّع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير وسريع في ماريلاند، ونحن ندخل الآن مرحلة جديدة بعد ظهور حالات جديدة من الإصابة".

وأعلن اتخاذ إجراءات رئيسة لحماية الصحة والسلامة العامة بالولاية، قائلاً إنه وجّه وكالة إدارة الطوارئ بولاية ماريلاند، بالاستعداد إلى رفع مستوى إجراءات تصدّي تهديد الفيروس.

وأفاد لاري هوجان؛ بأنه أصدر أمراً تنفيذياً لتفعيل الحرس الوطني، ونقله إلى حالة أعلى من الاستعداد لتنفيذ أوامر حاسمة في الأسابيع المقبلة.

وذكر أنه أصدر أمراً تنفيذياً لحظر التجمعات الدينية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التي تضم أكثر من 250 شخصاً في المنطقة، حتى نهاية حالة الطوارئ في الولاية.

كما أكّد حاكم ولاية ماريلاند؛ أن أولوياته حماية سلامة السكان من انتشار الفيروس والإصابات الناجمة عنها.