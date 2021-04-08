وزير الداخلية: رؤية "العلا.. رحلة عبر الزمن" تعزّز المسار التنموي الشامل

أوضح أنها تؤكد حرص ولي العهد على جعل العلا وجهة عالمية رائدة

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الرؤية التصميمية "العلا.. رحلة عبر الزمن" التي أطلقها سمو ولي العهد تؤكد رؤية سموه لتطوير العلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً للمسار التنموي الشامل.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، قد أطلق امس الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"؛ بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسة ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مخطط "رحلة عبر الزمن"، الذي يحظى بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ومتابعة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، ومن المقرر أن تكتمل أولى مراحله بنهاية العام 2023م بإذن الله.

ويعدّ مخطط "رحلة عبر الزمن" جزءًا من برنامج تطويري شامل للعُلا تشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وتهدف استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ 120 مليار ريال في الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة.