بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

أكد أن عطل مواقع التواصل أمر غير طبيعي وأن هناك شيئًا غريبًا يحدث

قال أحمد القرني، مراسل قناة "الإخبارية" من واشنطن، إن عطل مواقع التواصل الاجتماعي أمر "غير طبيعي"، ومن المتوقع أن يكون سبب العطل حربًا سيبرانية (إلكترونية) بين جهات معينة.

وأضاف "القرني" بأن الأعطال تجاوزت شركة فيس بوك، وانتقلت لمواقع مثل جوجل وتيك توك وغيرهما من المواقع، كما أن هناك دلائل على أن العطل يحدث في المناطق المكتظة بالسكان، مثل واشنطن ونيويورك، وانتقلت إلى العديد من دول العالم. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن العطل الكبير يشير إلى أن هناك شيئًا غريبًا يحدث.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع "فيسبوك" وموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وموقع التراسل الفوري "واتساب".

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام"، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمو مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع "دوان ديتكتور"، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم: هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلَّغ عنها في الموقع 82 في المئة.

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من المواقع مثل جوجل وأمازون، إضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.