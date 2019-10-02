"المواصفات": علامة الجودة إلزامية لمنتجات التشطيبات الداخلية

لدعم وتمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على الإلزام بعلامة الجودة السعودية، ورفع إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات مسطحات الحديد ومنتجات ألواح الألومنيوم المركبة للتكيسات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع رقم 172 الذي عُقِد برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وقال محافظ الهيئة: قرار الإلزام بعلامة الجودة يأتي استكمالاً لجهود الهيئة والجهات المعنيّة لدعم وتمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، لاسيما بعد رصد وجود منتجات مسطحات الحديد غير مطابقة في السوق السعودي، مما تسبب في انخفاض نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للمصانع الوطنية، وأدى إلى خسائر في السوق لصالح المنتجات المستوردة غير المطابقة. إلى جانب تقليل أضرار حوادث الحرائق الناتجة عن منتجات الألمونيوم المركبة للتكيسات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

وأضاف "القصبي": اعتمد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق والتي سيتم تطبيق متطلباتها على الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في إطفاء الحرائق "معدات وأجهزة التدخل والإطفاء، مضخات مكافحة الحريق، مواد إطفاء الحرائق"، وكذلك عدد من اللوائح الفنية الأخرى التي تهدف الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

وأشار إلى الموافقة على إلزام فئات من الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات المخاطر العالية والمتوسطة والتي تعمل بجهد منخفض بشهادة المطابقة الوطنية المناظرة لشهادة "IECEE".

أردف "القصبي": مجلس الإدارة وافق على التوسع في منح شهادات المطابقة الوطنية المناظرة وفقاً لبرامج اختبار تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الصادرة عن اللجنة الدولية الكهرتقنية "IEC"، وذلك من خلال تحديث لائحة إصدار شهادات مطابقة وطنية مناظرة.

وتابع: التحديث سيشمل التوسع في منح شهادات مطابقة وطنية مناظرة لــ "IECRE" الخاصة بالطاقة المتجددة، ومنح شهادات مطابقة وطنية مناظرة لــ "IECEX" الخاصة بالمعدات والأجهزة للاستخدام في الأجواء المتفجرة، وإلزام المنتجات الخاضعة للائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهرتقنية الصغيرة.

وأوضح أن هذا القرار جاء نظراً لوجود العديد من المنشآت الصناعية والمشاريع القائمة التي تمثل بيئتها الداخلية مواقع خطرة ذات أجواء متفجرة بالمملكة.

يشار إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات قد استعرض تقرير عن أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الثالث لعام 2019.

وأشاد بالعمل الكبير التي تقوم به الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع مستوى خدماتها، كما اطلع على أهم الإنجازات لعام 1440هـ وحصول الهيئة على جائزة درع التميز الذهبي كأفضل حساب حكومي على "تويتر".