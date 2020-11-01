"الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع سفراء بريطانيا والمكسيك وأذربيجان

استعرض معهم خلال لقاءات منفصلة بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير المكسيك أنيبال توليدو وسفير أذربيجان شاهين عبداللاييف، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون

وجرى خلال الاستقبالات الثلاثة استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه الدول وسبل تعزيزها، والأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.