"صعوبات التعلم" بالرياض تقيم حلقة نقاش حول مهارات إدارة الأسرة

"آل عثمان" أشاد بجهود "العمل" وتوفير التسهيلات لأنشطة الجمعية

أقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض حلقة نقاش عن مهارات إدارة الأسرة، أدارها كل من: حسن أحمد سويد، وعزة بنت محمد الحويطي، وذلك بحضور عدد من أولياء الأمور؛ لمناقشة أمور تتعلق بحياة الطلاب والطالبات من ذوي صعوبات التعلم، وكيفية التعامل معهم؛ ليكونوا عناصر فعالة في خدمة مجتمعهم الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة.

وفي التفاصيل، تحدثت المدير التنفيذي للجمعية، فردوس أبو القاسم، عن أهمية حضور هذه الدورات حتى تعمَّ الفائدة، ونشر ثقافة العمل الخيري والإنسان، وبذل كافة الجهود المضيئة في تطوير المسيرة التعليمية والعلمية لدى طلاب وطالبات ذوي صعوبات التعلم، وبتعاون ودعم أفراد المجتمع.

ومن جهته، أشاد الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، بالجهود التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الجهات الخيرية وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية، مقدماً شكره لكل من حضر وساهم في نجاح حلقة النقاش عن مهارات إدارة الأسرة.

وأكد "آل عثمان" على استمرار الجمعية في توفير كافة البرامج والأنشطة التي تلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة - رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيه الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية، مقدماً الشكر والعرفان لكل من يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائماً سبَّاقةً لكل ما فيه رقي وازدهار في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي.