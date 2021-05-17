لمدة 3 سنوات.. النصر يتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا"

قادماً من "جوانزو" الصيني

تعاقد نادي النصر، اليوم الاثنين، رسمياً مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا قادماً من جوانزو الصيني؛ وذلك لدعم صفوف الفريق النصراوي الأول لكرة القدم كأولى صفقات الصيف.

وأعلن النصر رسميا، أن عقده مع تاليسكا سيمتد لـ 3 سنوات.