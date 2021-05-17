لمدة 3 سنوات.. النصر يتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا"

قادماً من "جوانزو" الصيني

تعاقد نادي النصر، اليوم الاثنين، رسمياً مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا قادماً من جوانزو الصيني؛ وذلك لدعم صفوف الفريق النصراوي الأول لكرة القدم كأولى صفقات الصيف.

وأعلن النصر رسميا، أن عقده مع تاليسكا سيمتد لـ 3 سنوات.

نادي النصر اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا

6

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 06:06 PM

قادماً من "جوانزو" الصيني

لمدة 3 سنوات.. النصر يتعاقد مع البرازيلي "تاليسكا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

10 1,800

تعاقد نادي النصر، اليوم الاثنين، رسمياً مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا قادماً من جوانزو الصيني؛ وذلك لدعم صفوف الفريق النصراوي الأول لكرة القدم كأولى صفقات الصيف.

وأعلن النصر رسميا، أن عقده مع تاليسكا سيمتد لـ 3 سنوات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

نادي النصر اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021