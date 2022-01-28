الإصابات اليومية لكورونا في روسيا تقترب من الـ 100 ألف.. لأول مرة

رصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، زيادة بأكثر من 98 ألف إصابة جديدة بالعدوى، في ثامن قفزة غير مسبوقة على التوالي.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، أعلنت اليوم الجمعة، رصدها خلال الساعات الـ 24 الماضية، 98040 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 88816 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 23994 من هذه الإصابات إلى العاصمة موسكو (بعد قفزة غير مسبوقة بـ 26586 إصابة في اليوم السابق)، بينما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ قفزة قياسية جديدة بـ 13976 إصابة (مقابل 11808 إصابات أمس).

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية من جرّاء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 665 وفاة أمس.

وتماثل 29506 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا.