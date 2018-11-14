انطلاق منتدى "مسك" العالمي الثالث بعنوان "مهارات المستقبل" بالرياض

بمشاركة متحدثين عالميين وشركاء دوليين وممثلي المؤسسات الشبابية الدولية

انطلق منتدى "مسك" العالمي في نسخته الثالثة اليوم في فندق "الفورسيزونز" في الرياض؛ وذلك تحت عنوان "مهارات المستقبل"، وسط حضور كبير وتغطية إعلامية واسعة من مختلف دول العالم، بمشاركة متحدثين عالميين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، وحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاع الحكومي والخاص.

وحظيت الجلسة الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان "مهاراتك هي كل شيء" بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، برفقة متحدثين عالميين، تَحَدّث معاليه خلال الجلسة عن التحديات التي تواجه المملكة في تطوير مهارات الشباب بشكل ينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030.

كما عرّج المتحدثون الدوليون على المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب لمواجهة تحدي التغيير.

وتطرقت الجلسة الثانية من اليوم الأول في منتدى "مسك" العالمي إلى مهارات المستقبل العالمية، ودور الشركات الكبرى في تمكين الشباب من المشاركة في القرار، وكانت تحث على التحدث إلى الشباب وليس عن الشباب، مع إعطائهم الفرصة ليكون لهم دور فعال في المشاركة في القرار.

ويركز المنتدى في نسخته الثالثة على ثلاثة موضوعات رئيسية: هي: (تطوير الأفراد) لتحديد أهم المهارات التي تلزم الأفراد للنجاح في اقتصاد المستقبل، و(التأقلم مع الشراكة التفاعلية بين الإنسان والآلة) الذي يؤسس لعلاقة بنّاءة بين الطرفين مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، إضافة إلى (تعزيز التعاون البشري) الذي يستدعي تطوير المهارات الاجتماعية كأحد أهم أدوات التعامل مع تحولات العصر.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز أربع مهارات رئيسية هي: الإلهام والتحدي والتعاون والتجربة؛ وذلك عبر الاستماع للرؤى المبتكرة والمساعدة على التأهب للمستقبل، واختبار الفرضيات واتجاهات التفكير، وتشكيل علاقات مستدامة لبناء مجتمع منتدى مسك العالمي المتنامي.

كما حدد المنتدى أهم مهارات المستقبل ليتم تطبيقها عملياً بين المشاركين، وهي: "التفكير الابتكاري، والذكاء الاجتماعي، والنقد واتخاذ القرارات، والتكيف والصمود، والمبادرة والتوجيه الذاتي"؛ بما يمنحهم القدرة على إيجاد روابط بين الأفكار المختلفة، وإدارة التواصل مع الآخرين والتفاعل مع المحيط، واستخدام تمييز المشاعر وتقييم المعلومات في اتخاذ قرارات متنوعة، بجانب امتلاك عقلية مستقلة تجيد تحديد الاحتياجات وتخصيص الموارد وتحقيق الأهداف.

وقد خصص المنتدى عدة مساحات تفاعلية لتحقيق هذه الأهداف؛ ففي "معمل المهارات" تدار مقابلات مع أبرز القادة الملهمين والكفاءات المميزة حول العالم، وفي "مراكز المهارات" تقام ورش عمل لتطبيق المهارات عملياً مع مجموعة من الخبراء العالميين؛ فيما تستضيف "مجالس المهارات" جلسات حوارية مخصصة للعصف الذهني وتكوين العلاقات المهنية والتعاون حول مهارات المستقبل، ويتيح "مختبر المهارات" للمشاركين التعرف على أبرز التقنيات المتقدمة.

يُذكر أن منتدى "مسك" العالمي يأتي بتنظيم من مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 14- 15 نوفمبر 2018م.