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أكد أنه حق أصيل للمستهلك.. لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية

بالفيديو.. وزير التجارة :إلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة

وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.

وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة.

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