وُضع سوار إلكتروني في قدمها.. النظام الإيراني يفرج مؤقتًا عن باحثة فرنسية

خرجت من السجن في إجازة

أفرجت إيران بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة بسبب ارتكابها انتهاكات أمنية، بحسب ما ذكر محاميها سعيد دهقان على "تويتر" اليوم السبت.

وقال "دهقان" في تغريدة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الإفراج المؤقت: "فاريبا عادلخاه خرجت من السجن في إجازة واضعة سوارًا إلكترونيًّا حول كاحلها".