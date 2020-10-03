وُضع سوار إلكتروني في قدمها.. النظام الإيراني يفرج مؤقتًا عن باحثة فرنسية

خرجت من السجن في إجازة

أفرجت إيران بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة بسبب ارتكابها انتهاكات أمنية، بحسب ما ذكر محاميها سعيد دهقان على "تويتر" اليوم السبت.

وقال "دهقان" في تغريدة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الإفراج المؤقت: "فاريبا عادلخاه خرجت من السجن في إجازة واضعة سوارًا إلكترونيًّا حول كاحلها".

إيران

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03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 09:35 PM

خرجت من السجن في إجازة

وُضع سوار إلكتروني في قدمها.. النظام الإيراني يفرج مؤقتًا عن باحثة فرنسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفرجت إيران بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة بسبب ارتكابها انتهاكات أمنية، بحسب ما ذكر محاميها سعيد دهقان على "تويتر" اليوم السبت.

وقال "دهقان" في تغريدة دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الإفراج المؤقت: "فاريبا عادلخاه خرجت من السجن في إجازة واضعة سوارًا إلكترونيًّا حول كاحلها".

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