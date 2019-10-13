"ناس" وSTC Pay يوقعان اتفاقية لخدمة المسافرين بحلول دفع جديدة

على هامش جيتكس 2019 ..حمدان: ستضيف خيارات متعددة للضيوف

وقّعت STC Pay مع طيران ناس اتفاقية تتيح لعملاء شركات الطيران، تسديد رسوم تذاكر الطيران عن طريق خدمة الدفع في STC pay التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية، على هامش مؤتمر جيتكس للتقنية 2019 في دبي.



وأعربت أسماء حمدان، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في طيران ناس عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستضيف خيارات متعدد للضيوف المسافرين من خلال توفير خيار دفع إضافي لهم، يسهّل عليهم رحلة الحجز ويوفّر لهم راحة أكثر، حيث يعد طيران ناس حاضرًا بشكل فاعل في الجانب التقني، ويتيح الحجز عبر منصات متعددة كالموقع والتطبيق.



وأكدت الحمدان «حرص طيران ناس على تقديم أرقى الخدمات لضمان رضا ضيوفها المسافرين، وذلك عبر اتباع حلول مبتكرة تعزّز تجربتهم، بدءاً من حجز التذاكر، وصولاً إلى انتهاء رحلة السفر والعودة إلى الديار». وأشادت بالجهود التي تبذلها STC Pay من أجل توفير خدمات متكاملة لعملائها في المملكة.



يذكر أن طيران ناس يعمل دائمًا على تطوير حلول الدفع بهدف تسهيل شراء التذاكر على ضيوفه المسافرين الذين أصبح بإمكانهم الحجز الآن بواسطة خدمة الدفع آبل باي، إضافة الى خدمة STC Pay، بعد أن كانت طريقة الدفع مقتصرة سابقاً على بطاقات الماستركارد، الأميريكان إكسبرس، فيزا، سداد، وخدمة الدفع مدى pay.