"الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد

قلد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد بن زايد الحارثي إلى رتبة "رائـد".



فيما عبّر "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.