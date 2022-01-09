تعرَّف.. لماذا منعت الولايات المتحدة دخول ملكة جمال بريطانيا أراضيها؟

اتهمت ملكة جمال بريطانيا لين كلايف؛ السلطات الأمريكية بالتمييز ضدها، وذلك بمنعها من دخول أراضي الولايات المتحدة؛ لأن أصولها سورية، رغم أنها مواطنة بريطانية.

" كلايف"؛ على حسابها عبر "إنستغرام"، نشرت مقطعاً من مقابلتها مع شبكة "بي بي سي"، أكّدت فيه أن الحكومة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها عبر حجب التأشيرة عنها، قائلة إنها "تقدمت بطلب عائلي لها ولزوجها وابنتها؛ للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة، إلا أن زوجها وابنتها حصلا على التأشيرة، بينما هي لم تحصل عليها رغم أنها تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني كأفراد عائلتها".

وأضافت، أن "الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق".

وقالت كلايف؛ إنها وُلدت في دمشق لكنها انتقلت إلى المملكة المتحدة كلاجئة في عام 2013، حيث تعلّمت اللغة الإنجليزية وتتدرّب حالياً لتصبح طبيبة في "إن إتش إن"، قبل المشاركة في مسابقة "إم آر إس وورلد" السنوية الخامسة والثلاثين، لافتة إلى أنها شاركت أيضاً في حملة من أجل المرأة وحقوق اللاجئين.