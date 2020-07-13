جيبوتي تدين إطلاق الحوثي صواريخ بالستية وطائرات "مفخخة" تجاه المملكة

"بامخرمة" يجدد وقوف وتضامن بلاده مع السعودية ضد هذا العدوان السافر

أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدّد "بامخرمة" وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.

جمهورية جيبوتي الميليشيات الحوثية

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13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 02:22 PM

"بامخرمة" يجدد وقوف وتضامن بلاده مع السعودية ضد هذا العدوان السافر

جيبوتي تدين إطلاق الحوثي صواريخ بالستية وطائرات "مفخخة" تجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار "مفخخة" من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

وجدّد "بامخرمة" وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.

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