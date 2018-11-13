بقرار الداخلية.. المقدم شاكر التويجري متحدثاً إعلامياً لشرطة منطقة الرياض

صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين المقدم شاكر بن سليمان التويجري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة منطقة الرياض متحدثاً إعلامياً لها.

"سبق" تبارك للمقدم التويجري ثقة القيادة، سائلةً الله له دوام التوفيق والسداد.