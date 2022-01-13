HUAWEI WATCH GT Runner.. أفضل الساعات الذكية لعام 2022 لعشاق اللياقة البدنية

مصممة للرياضة وتُعتبر الخيار المفضل لجميع العدّائين

عندما يتعلق الأمر بتحسين أداء الركض، فإن المعرفة قوة، فلدى الرياضيين النخبة فرق من المدربين وخبراء الأداء يقومون بتسجيل وتحليل كل حركة يقومون بها؛ بالنسبة لبقيتنا، فإن ساعة الجري الرياضية هي ثاني أفضل شيء.

وأعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اليوم عن إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT Runner، وهي أول ساعة ركض احترافية صُممت خصيصًا للرياضة، وهي ليست المساعد الذكي لمن يرتديها فحسب، بل إنها أيضًا مدرب التدريب الشخصي الخاص بك وستكون متاحة قريبا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية.

من خلال تسجيل البيانات البيئية والصحية، يمكن لأحدث ساعة رياضية من هواوي صياغة خطة تدريب علمية وفعالة تزويدك بتجربة لياقة شاملة واحترافية.

وتعتبر ساعة HUAWEI WATCH GT Runner ساعة رياضية تأتي محملة بمراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي، وتحديد المواقع بدقة، وبرنامج تشغيل علمي، وميزة مدرب تشغيل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تصميمها الخفيف والمريح، فإنها تتميز أيضًا بعمر بطارية مذهل مدته أسبوعان، وإدارة صحية طوال اليوم، وميزات مريحة تساعد على قيام المهام بسهولة، وتوافق واسع مع الملحقات وتطبيقات الجهات الخارجية.

علاوةً على ذلك، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT Runner متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى، وهذه بالتأكيد إضافة إذا كنت تستخدم أجهزة من ماركات أخرى.

مصممة للرياضة

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة بالكامل، والتي تتبنى ثمانية صمامات ضوئية في تخطيط دائري، ومجموعتين من مصادر الضوء 8 في 1 ذات عدسة LED ورقاقة الباعثة للضوء، متعددة القنوات لاستقبال الضوء تصميم منحني وإشارة لتحقيق اختراق أفضل للضوء واستهلاك أقل للطاقة وتجربة ارتداء أكثر أريحية.

ويوفر تحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق - خماسي النطاق تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.

ويتم استقبال إشارات الموجات الحاملة L1 وL5 في نفس الوقت، ويمكن استخدام الفرق في التأخير الأيوني بين الترددين لإزالة تأثير الأيونوسفير على تأخر الموجة الكهرومغناطيسية.

إنها أول ساعة رياضية بتصميم هوائي معلق، والذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من عوامل التداخل مثل المعدن ويجعل إشارة الهوائي أكثر دقة وموثوقية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT Runner المصنوعة من مواد صديقة للرياضة تجلس بإحكام وراحة على معصمك.

وتتبنى الساعة الرياضية علبة ساعة من الألياف المركبة خفيفة الوزن وعالية القوة، مما يعزز المتانة.

وجنبًا إلى جنب مع الحافة الخزفية فائقة الخفة وتاج الساعة المعدني المصنوع من سبائك التيتانيوم من الدرجة الفضائية، فإن وزن جسم الساعة بالكامل يبلغ 38.5 جرامًا، مما يوفر تجربة ارتداء مريحة للعدائين. تتبنى ساعة HUAWEI WATCH GT Runner أيضًا حزام ساعة سيليكون مضاد للبكتيريا، لذلك لا داعي للقلق بشأن التعرق والأوساخ التي تلامس الحزام أثناء التدريب مما قد يؤثر على صحة وراحة المستخدم.

علاوة على ذلك، يتيح لك مؤشر القدرة على الجري ومدرب التشغيل بالذكاء الاصطناعي تقييم أدائك بدقة وتحسينه من خلال برامج التدريب المخصصة، وتحقيق هدفك بكفاءة وفعالية.

عمر بطارية طويل الأمد

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT Runner عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الوضع الذكي في ظل سيناريو الاستخدام النموذجي وتوفر عمر بطارية طويل يصل إلى 7 أيام في سيناريو الاستخدام الكثيف.

يضمن لك عمر البطارية الأطول إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم. سواء كنت ترتديه للتمارين الرياضية أو الاجتماعات أو للنوم، يمكنك دائمًا البقاء على اتصال وتتبع صحتك ولياقتك البدنية.

ميزات إدارة الصحة طوال اليوم

كما تتوقع من ساعات هواوي الذكية، توفر ساعة HUAWEI WATCH GT Runner خصائص مراقبة SpO2 (تشبع الأكسجين في الدم) والنوم ومراقبة الإجهاد بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي ودقيق من أجل إدارة صحية شاملة.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™️ 2.0، والتي يمكنها إجراء مراقبة مرحلة النوم ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ومراقبة التنفس أثناء النوم وتزويدك بتقييم لجودة النوم دون إزعاج نومك. تعد ساعة HUAWEI WATCH GT Runner أيضًا مساعدًا لإدارة الإجهاد. كما أنها تراقب إجهادك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسوف تخطرك إذا كانت مستويات التوتر لديك مرتفعة، بل وتساعدك أيضًا في توجيه التنفس للمساعدة في تخفيف بعض التوتر عنك.

وأضافت ميزة Healthy Living Shamrock الجديدة العديد من الميزات الصغيرة لتلبية احتياجات المستخدمين الصحية اليومية بشكل أفضل. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وقياس حجم التمرين، وتساعدك على البقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

تبدأ الحياة الذكية من معصمك

كجهاز ذكي يمكن ارتداؤه، تتخطى ساعة HUAWEI WATCH GT Runner حدود الساعة الذكية وتمدها بتطبيقات من الجزء الثالث التي تغطي الحياة اليومية، والسفر، والألعاب، والترفيه، والعمل، واللياقة البدنية، والصحة، وتغطي جميع جوانب استخدام الشباب.

وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT Runner مكالمات Bluetooth، التي تسمح لك بإجراء واستقبال المكالمات عبر اتصال Bluetooth مباشرة من معصمك.

ولأن البعض منا يحب الاستماع إلى الموسيقى أثناء الركض التي يمكنها مساعدتنا في إدخالنا في الأجواء الإيقاعية، تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بمساحة تخزين كبيرة يمكنها تخزين ما يصل إلى 500 أغنية، بحيث يمكن إضافة المزيد من الأغاني المفضلة لديك حفظها والاستماع إليها أثناء التدريبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي رسائل SMS وقراءتها والرد عليها مباشرةً من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة على متن ساعة HUAWEI WATCH GT Runner.

ساعة HUAWEI WATCH GT Runner هي حلم كل عدّاء من نواحٍ عديدة، إذا كنت تريد ساعة رياضية يمكن أن تساعدك على تتبع أنشطتك الرياضية، وخطواتك، وروتينك، ومعدل ضربات قلبك، وتتبع مستوى لياقتك البدنية، فإنك ستقع في حب هذه الساعة الرياضية الاحترافية.

السعر والتوافر:

ستكون ساعة HUAWEI WATCH GT Runner الجديدة كليًا متاحة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 1299 ريال سعودي بين 17 و22 يناير مع هدية عبارة عن ميزان قياس الدهون في الجسم من HuaweI.