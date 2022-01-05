تعاون استثنائي بين مايكروسوفت وكوالكوم لإنتاج معالجات مخصصة لنظارات الواقع المعزز

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، دخولها في اتفاقية تعاون ثنائي مشترك مع شركة "كوالكوم" الأمريكية، لتصميم وإنتاج معالجات مخصصة للجيل التالي من نظارات الواقع المعزز.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تعاون مايكروسوفت وكوالكوم، يسعى لتطوير معالج من نوع "سنابدراجون" مخصص لنظارات الواقع المعزز التي تسعى مايكروسوفت لإنتاجها الفترة المقبلة.

وقال كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم": "نطور حاليا شريحة سنابدراجون مخصصة لنظارات الواقع المعزز، التي ستكون موفرة للطاقة وخفيفة الوزن، للعمل على أنظمة مايكروسوفت الجديدة".

وتابع بقوله "نسعى لدمج برامج تلك المعالجات مع منصة مايكروسوفت ميش لتطوير نظارات واقع افتراضي صديقة للبيئة خفيفة الوزن".