بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة

سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات 8,734,934 حالة والوفيات 139,461 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461.