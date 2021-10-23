بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة

إجمالي الإصابات 8,734,934 حالة والوفيات 139,461 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461.