بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة

إجمالي الإصابات 8,734,934 حالة والوفيات 139,461 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443 11:58 PM

إجمالي الإصابات 8,734,934 حالة والوفيات 139,461 شخصًا

بريطانيا تسجِّل 44,985 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 44,985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و135 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,734,934، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,461.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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