كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفًا و714 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و714 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:52 AM

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفًا و714 حالة

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 14 ألفًا و714 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 305 حالات وفاة بالفيروس منذ تفشي الوباء.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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