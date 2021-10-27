مكة.. القبض على مواطن نقل 15 مخالفًا لنظام أمن الحدود على طريق الساحل

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا لفرع النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لنقله (15) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.