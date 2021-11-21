في الجولة 12 من دوري المحترفين.. الاتفاق يضرب الحزم بثلاثية

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب نادي الحزم بالرس لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند 10 بالمركز الرابع عشر.



منح المهاجم السويدي روبن كوايسون التقدم للاتفاق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، حينما تابع العرضية المميزة من وليد أزارو داخل شباك الحارس داوود آل سعيد، معلنة عن أول أهداف المباراة.



وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق حسم المغربي وليد أزارو فوز الاتفاق بتسجيله الهدف الثاني من هجمة مرتدة قادها البديل نعيم سليتي، الذي قدم بدوره تمريرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف لم يتوان الأخير من إيداعها الشباك.



لم يكد يستفيق أصحاب الضيافة من صدمة الهدف الثاني حتى تلقت شباكهم ثالث الأهداف بعد مرور 3 دقائق عن طريق المحترف السلوفاكي فيليب كيش الذي ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية نعيم سليتي برأسه داخل شباك الحزم.