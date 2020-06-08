وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري مستجدات الأوضاع في المنطقة

في اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية صبري بوقادوم.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.