أمير القصيم يزور الشيخ "الجوفان" ويلتقي بأسرة آل جوفان

قال: عرف الشيخ بعلمه الجم واطلاعه الواسع وإخلاصه في عمله

زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الشيخ منصور بن مسفر الجوفان في منزله في محافظة شقراء، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان.

وكان في استقبال أمير القصيم الشيخ منصور الجوفان، وأولاده الشيخ محمد والشيخ عبدالله القاضي بمحكمة التنفيذ والشيخ مسفر عضو دائرة النيابة العامة بشقراء والشيخ عبدالسلام المحاضر بجامعة القصيم.

كما حضر الاستقبال سعد بن عبدالله الجوفان وحمد عبدالله الجوفان والدكتور ناصر بن محمد الجوفان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وعبدالله بن حمد الجوفان وأحمد السيف والإعلامي محمد الحميضي والإعلامي عبدالعزيز المهنا.

وتبادل أمير القصيم مع الجوفان خلال الزيارة الأحاديث الودية والأخوية، إذ عمل الشيخ منصور الجوفان أكثر من 16 سنة رئيساً لمحاكم القصيم.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بجهود الشيخ الجوفان إبان عمله رئيساً لمحاكم القصيم وقال: لقد تمتع الشيخ بدماثة الخلق وحسن التعامل، كما عرف بعلمه الجم واطلاعه الواسع، وشهد له الجميع بإخلاصه في عمله وولائه لولاة أمره ونصحه لهم".

وأضاف: الشيخ منصور له مواقف نيرة خيرة لازالت عالقة في الأذهان، والقضاة والمشايخ في المنطقة يشيدون بجهوده التي لازالت شاهدة على ما قدم خلال عمله في رئاسة محاكم القصيم.



من جانبه، عبّر الجوفان عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على هذه اللفتة، وحرصه على السؤال عن المواطنين وزيارتهم، متمنياً له موفور الصحة والعافية.