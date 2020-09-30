بالصور.. فريق جيولوجي يتعرَّف على مواقع لخام الذهب في صبيا.. والنتائج الأولية مبشرة

"الجهني": بناء على نتائج التحاليل سيظهر مدى جدوى استمرار العمل في هذه المواقع

أوضح ناصر الجحدلي، كبير الجيولوجيين، لـ"سبق" أن هيئة المساحة الجيولوجية تلقت رسالة من مواطن، يسكن منطقة جازان، أشار فيها لوجود مواقع للذهب بالقرب من محافظة صبيا. وتم توقيع الموقع المذكور على الخرائط والمصورات الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، وتحديد البصمة الطيفية للموقع، والتحقق من وجود مواقع أخرى بالمنطقة. بعد ذلك تم زيارة المواقع المستهدفة، وتبيّن أنها عبارة عن عروق من المرو، تقطع صخور الديوريت، ويتراوح سمكها من نصف متر إلى سنتيمترات عدة، وتتجه ناحية شمال غربي-جنوب شرق بنحو ٢٨٠-٣٠٠ درجة شمالاً، وميول ناحية الشمال الشرقي، وتغطي مساحة شاسعة. وهذه تعتبر من البيئات الجيولوجية المشجعة لوجود الذهب في المنطقة. وقد تم جمع العديد من العينات لتحليلها، ومعرفة تراكيز الذهب فيها.

ومن جانبه، أشار كبير الجيولوجيين عبدالله الجهني إلى أن منطقة جازان أسوة بجميع مناطق المملكة تحتوى على العديد من المواقع المعدنية بشقيها الفلزي واللافلزي. ويبلغ عدد المواقع المعدنية في المنطقة ٤١ موقعًا، منها ٣٩ موقعًا للمعادن والصخور الصناعية، كالحجر الجيري والرخام والحجر الرملي والملح والرمال السوداء والكيانايت، وتمثل ٩٥٪ من إجمالي المواقع. أما المواقع الفلزية فممثلة بموقعَين لخام الحديد.

وتابع: جميع هذه المواقع تم اكتشافها أثناء أعمال المسح الإقليمي للمنطقة بمقاييس رسم مختلفة من قِبل جهات عدة، كوكالة الوزارة للثروة المعدنية، والبعثاث الجيولوجية، كالفرنسية والأمريكية قبل ٤٠ سنة، وحاليًا هيئة المساحة الجيولوجية السعودية منذ إنشائها أخذت على عاتقها القيام بأعمال المسوحات الإقليمية والاستكشاف المعدني في السعودية.

وقال إن المسوحات والاستكشافات السابقة لم تشر إلى وجود مواقع لخامات الذهب في منطقة جازان، وخلال هذه الرحلة الاستطلاعية للمنطقة تم التعرف على عدد من مواقع لخامات الذهب المصاحبة لعروق المرو. وبناء على نتائج التحاليل الكيميائية للعينات سيظهر مدى جدوى استمرار العمل في هذه المواقع، ولكن الاستطلاعات الأولية مبشرة بالخير إن شاء الله.

وأضاف: كذلك أود أن أشير إلى أن جميع المواقع المعدنية التي تم الإشارة إليها سابقًا هي موثقة ومحفوظة في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لعلوم الأرض، أو ما يطلق عليه نظام التوثيق للمواقع المعدنية الـ (MODS) ؛ إذ يتم وضع جميع المعلومات والبيانات الفنية للمواقع المعدنية على المنصة أو بوابة الهيئة الإلكترونية؛ لتكون في متناول أيدي المستثمرين والباحثين في مجال علوم الأرض.

من جانبه، بيّن الجيولوجي زبن مطر الحربي، رئيس قسم المعادن الفلزية، أن هذه الزيارة الاستطلاعية لعدد من المواقع ذات المؤشرات الجيدة لوجود الذهب بعروق الكوارتز تعتبر الخطوة الأولى.

وأردف: يتبعها زيارات للدراسات الجيولوجية التفصيلية في حال ظهور نتائج مشجعة للذهب من العينات التي تم جمعها. ولفت إلى أن الدراسات التفصيلية تشمل جمع المزيد من العينات، ورسم الخرائط، وعمل قطاعات جيولوجية، وكذلك إجراء دراسات جيوفيزيائية لمعرفة امتداد العروق بالأعماق. وفي مراحل متقدمة سيتم حفر آبار استكشافية لحساب المصادر المتمعدنة، وتحديد الجدوى الاقتصادية للمواقع.



وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق عن عمليات حفر وبحث عن الذهب، ينفذها مجهولون في مواقع متفرقة شرق صبيا.



