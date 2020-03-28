"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل: تيماء وأملج والوجه وتستمر إلى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل مدن: تيماء، وأملج، والوجه، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 03:54 PM

تشمل: تيماء وأملج والوجه وتستمر إلى 8 مساء

"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل مدن: تيماء، وأملج، والوجه، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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