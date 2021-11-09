الأهلي السعودي يتوج بلقب بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة

توج الأهلي السعودي بلقب بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة 2021 بعد فوزه على السيب العماني بنتيجة 0/3 في الجولة الختامية للبطولة.

و أحرز الأهلي لقب البطولة الودية الدولية للكرة الطائرة التي نظمها نادي بني ياس بمشاركة 4 أندية عربية هي ( بني ياس و الجزيرة الإماراتيان، السيب العماني) بعد أن فاز بجميع مبارياته .

حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز على الجزيرة الإماراتي في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها ( 22/25، 16/25،13/25) وفي الجولة الثانية تغلب على مستضيف البطولة بثلاثة أشواط دون مقابل .

من جانبه هنأ الاتحاد السعودي للكرة الطائرة النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب البطولة، ونشر الاتحاد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها :" الدكتور الزغيبـي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يهنئون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير وممثل الوطن النادي الأهلي السعودي بتتويجه بطلاً لبطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة".