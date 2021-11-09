الأهلي السعودي يتوج بلقب بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة

توج الأهلي السعودي بلقب بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة 2021 بعد فوزه على السيب العماني بنتيجة 0/3 في الجولة الختامية للبطولة.
و أحرز الأهلي لقب البطولة الودية الدولية للكرة الطائرة التي نظمها نادي بني ياس بمشاركة 4 أندية عربية هي ( بني ياس و الجزيرة الإماراتيان، السيب العماني) بعد أن فاز بجميع مبارياته .
حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز على الجزيرة الإماراتي في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها ( 22/25، 16/25،13/25) وفي الجولة الثانية تغلب على مستضيف البطولة بثلاثة أشواط دون مقابل .
من جانبه هنأ الاتحاد السعودي للكرة الطائرة النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب البطولة، ونشر الاتحاد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها :" الدكتور الزغيبـي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يهنئون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير وممثل الوطن النادي الأهلي السعودي بتتويجه بطلاً لبطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة".
توج الأهلي السعودي بلقب بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة 2021 بعد فوزه على السيب العماني بنتيجة 0/3 في الجولة الختامية للبطولة.
و أحرز الأهلي لقب البطولة الودية الدولية للكرة الطائرة التي نظمها نادي بني ياس بمشاركة 4 أندية عربية هي ( بني ياس و الجزيرة الإماراتيان، السيب العماني) بعد أن فاز بجميع مبارياته .
حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز على الجزيرة الإماراتي في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها ( 22/25، 16/25،13/25) وفي الجولة الثانية تغلب على مستضيف البطولة بثلاثة أشواط دون مقابل .
من جانبه هنأ الاتحاد السعودي للكرة الطائرة النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب البطولة، ونشر الاتحاد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها :" الدكتور الزغيبـي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة يهنئون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير وممثل الوطن النادي الأهلي السعودي بتتويجه بطلاً لبطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة".