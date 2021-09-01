الأمطار تُواعد عسير.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

تؤدي إلى جريان السيول وتتواصل حتى الـ8 مساء وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.