فرض ارتداء الكمامات.. الاتحاد السعودي للجولف يعلن عن افتتاح ملاعبه

وفق جدول زمني مدروس على 3 مراحل

سمح الاتحاد السعودي للجولف بافتتاح كافة ملاعب الجولف في المملكة هذا الأسبوع، بدءاً من غد الأحد .

وقد أعلن اتحاد الجولف أن استئناف اللعب سيكون خلال 3 مراحل وجدول زمني مدروس، مع التقيد بالأنظمة و الاحترازات الوقائية، بالنسبة للأعضاء من أجل الالتزام بالتوجيهات الصارمة التي تخص الصحة والسلامة.

وشدد اتحاد الجولف على أهمية الحجز المسبق للاعبين، مع فرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات الحرارة لكافة الأعضاء عند نقاط الدخول .