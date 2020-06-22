أعتبرها تهديداً لأوروبا.. "ماكرون": تركيا تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا

قال إن بلاده وتونس تطالبان معاً بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات

ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاثنين، بـ"لعبة خطيرة" تمارسها تركيا في ليبيا، معتبراً إنها تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة وأوروبا، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، قال ماكرون إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في الإليزيه "أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين"، مؤكداً أنه قال "الكلام نفسه" في مكالمة هاتفية اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي اتفقا على ضرورة التوصل لوقف للنار في ليبيا.

وأضاف ماكرون أن هذا الموقف "يصب في مصلحة ليبيا، وجاراتها والمنطقة بأسرها وأيضا أوروبا"، ودعا إلى "وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب" في ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي إن "فرنسا وتونس تطالبان معا الأطراف المعنيين بوقف إطلاق النار والتزام تعهدّاتهم باستئناف المفاوضات التي أطلقت برعاية الأمم المتحدة من أجل استعادة الأمن، والمضي قدما في إعادة توحيد المؤسسات الليبية والبدء بإعادة الإعمار لما فيه مصلحة كل الليبيين".

واعتبر ماكرون أن الحادث العسكري البحري الأخير بين فرنسا وتركيا في البحر المتوسط والذي يحقق حلف شمال الأطلسي في شأنه، يشكل "أحد أبرز الاثباتات على الموت السريري" للحلف.

وقال "أحيلكم على تصريحاتي نهاية العام الفائت عن الموت السريري لحلف شمال الاطلسي، أرى أن (ما حصل) هو أحد أبرز الاثباتات" على ذلك، معتبراً أن الوضع "لا يمكن تحمله".