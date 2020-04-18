دولة عربية تعلن: لم نسجّل حالات كورونا جديدة

لديها 49 إصابة و11 حالة تعافٍ وحالة وفاة واحدة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا اليوم.



وقال المركز في بيان: إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن الفيروس، وكانت كل النتائج سلبية.



يذكر أن الإصابات المؤكدة في ليبيا 49 حالة، وحالات الشفاء 11 إضافة إلى حالة وفيات واحدة.