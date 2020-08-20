"صحة الطائف" تتفقد خدمات المستشفى المؤقت الأول لعلاج حالات كورونا

"الثبيتي" اطمأن على سير العمل والتجهيزات والخدمات المقدمة للمنومين

زار المساعد العلاجي في صحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، مساء أمس الأربعاء، المستشفى المؤقت الأول الذي دشنته صحة الطائف لعلاج حالات فيروس كورونا.



‫ وتفصيلاً، وقف الثبيتي على تجهيزات المستشفى والتقى العاملين واطلع على الخدمات المقدمة للمنومين، واطمأن على سير العمل بالمستشفى وقدم شكر وتقدير الصحة للعاملين في المستشفى على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.



ورافق الثبيتي خلال زيارته للمستشفى، مدير إدارة المستشفيات في صحة الطائف هاضل العصيمي و مدير التميز المؤسسي أحمد الزهراني