أصغرهم في عمر 4 سنوات.. صورة تاريخية تجمع المؤسس مع 4 من أبنائه

التقطت قبل 86 عاماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم (الأربعاء)؛ صورة تاريخية تجمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مع أربعة أمراء من أبنائه؛ هم: مشعل ومتعب وطلال ونواف.

وأوضحت "الدارة" أن الصورة التقطت عام 1355ه؛ أي قبل نحو 86 سنة هجرية من الآن.

ووفقاً لـ"ويكيبيديا" فقد ولد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود في 14 من ربيع الآخر عام 1351ه؛ ما يعني أن عمره كان أربع سنوات تقريباً وقت التقاط الصورة.


والتقطت الصورة إلى جوار مكتب خشبي فوقه أوراق وجهاز تليفون.

دارة الملك عبدالعزيز الملك عبدالعزيز آل سعود

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22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 09:53 PM

التقطت قبل 86 عاماً

أصغرهم في عمر 4 سنوات.. صورة تاريخية تجمع المؤسس مع 4 من أبنائه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم (الأربعاء)؛ صورة تاريخية تجمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مع أربعة أمراء من أبنائه؛ هم: مشعل ومتعب وطلال ونواف.

وأوضحت "الدارة" أن الصورة التقطت عام 1355ه؛ أي قبل نحو 86 سنة هجرية من الآن.

ووفقاً لـ"ويكيبيديا" فقد ولد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود في 14 من ربيع الآخر عام 1351ه؛ ما يعني أن عمره كان أربع سنوات تقريباً وقت التقاط الصورة.


والتقطت الصورة إلى جوار مكتب خشبي فوقه أوراق وجهاز تليفون.

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