الشباب يضاعف جراح العدالة ويسقطه برباعية

في افتتاح الجولة 21 من الدوري

صالح الشباب جماهيره بعد فوزه على ضيفه العدالة 4/0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، (الجولة 21) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وفي التفاصيل بعد مرور 23 دقيقة طرد مدافع العدالة النيجيري جون أوغو.

وأحرز الشباب عند الدقيقة 39 الهدف الأول عن طريق مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا.

واصل الشباب هجومه ونجح لاعبه عبدالمجيد الصليهم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد حصول مهاجمه غوانكا على ركلة جزاء عند الدقيقة 64 ليتصدى لها المهاجم عبدالله الحمدان ويسددها خارج الشباك.

ورد العدالة سريعاً وحصل مهاجمه أداما تراوري على ركلة جزاء عند الدقيقة 71 ليتقدم لها المهاجم كاروليس آندريا ويسددها إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب سيطرته ونجح مهاجمه عبدالله الحمدان بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72.

وعند الدقيقة 88 اختتم لاعب الشباب تركي العمّار أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني غوانكا برأسه في شباك الحارس علي المزيدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز الأخير.