آل جابر: توقيع اتفاق الرياض بقيادة ولي العهد الثلاثاء المقبل

بحضور الرئيس اليمني ومحمد بن زايد

‏أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر رعاية سيدي ‫خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله-، وقيادة سيدي سمو‫ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، للتوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سائلاً الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.

وقال آل جابر في تغريدات له على تويتر: "ستُجرى مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وحضور كل من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وتابع: "‏نثمِّن دور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووفدَيْ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في التوصل لاتفاق الرياض، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفُرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح المجال للبناء والتنمية.