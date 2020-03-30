تايوان تتهم "الصحة العالمية" بإخفاء معلومات عن طريق الوقاية من "كورونا"

قالت إنها زوّدت المنظمة بها

اتهمت الخارجية التايوانية منظمة الصحة العالمية بأنها تطلع الدول الأعضاء على المعلومات التي زودتها بها تايوان، بما في ذلك تفاصيل عن حالات فيروس "كورونا" فيها وطرق الوقاية من المرض.

وطبقاً لـ"رويترز"، قالت تايوان، وهي ليست عضواً في منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب ضغوط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها: إن إقصاءها عن المنظمة الأممية في ظل تفشي الوباء يصل إلى حد التلاعب بحياة التايوانيين لأسباب سياسية، على الرغم من الثناء الذي قوبل به حرص الجزيرة على إبقاء عدد الإصابات فيها منخفضاً نسبياً، بفضل الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية.

من جهتهما، أكدت منظمة الصحة والصين أن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاج إليها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت تايوان: إن منظمة الصحة تجاهلت أسئلتها مع بدء تفشي الفيروس لأسباب ذكرت أن من بينها نمطا من التعامل يعرضها للخطر على خلفية ضغوط صينية لإقصاء الجزيرة عن الكيانات الدولية.